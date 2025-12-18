Acireale doni della polizia ai bimbi ricoverati in ospedale

In un gesto di solidarietà e affetto, gli agenti della polizia di Acireale portano sorrisi ai piccoli pazienti in ospedale, rinnovando la tradizione natalizia di doni e vicinanza. Un’iniziativa che sottolinea l’importanza del cuore e dell’attenzione verso chi ha più bisogno, rendendo il periodo delle feste ancora più speciale per i bambini e le loro famiglie.

acireale doni della polizia ai bimbi ricoverati in ospedale

Il Natale è ormai vicino e, come ogni anno, gli agenti della polizia sono impegnanti in tante iniziative di solidarietà.  Ieri mattina, i poliziotti del commissariato di Acireale hanno voluto compiere una speciale visita ai bambini ricoverati nei diversi reparti dell’ospedale “Santa Marta e Santa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

