Acireale doni della polizia ai bimbi ricoverati in ospedale
In un gesto di solidarietà e affetto, gli agenti della polizia di Acireale portano sorrisi ai piccoli pazienti in ospedale, rinnovando la tradizione natalizia di doni e vicinanza. Un’iniziativa che sottolinea l’importanza del cuore e dell’attenzione verso chi ha più bisogno, rendendo il periodo delle feste ancora più speciale per i bambini e le loro famiglie.
Il Natale è ormai vicino e, come ogni anno, gli agenti della polizia sono impegnanti in tante iniziative di solidarietà. Ieri mattina, i poliziotti del commissariato di Acireale hanno voluto compiere una speciale visita ai bambini ricoverati nei diversi reparti dell’ospedale “Santa Marta e Santa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Jacobs in versione Babbo Natale, doni ai bimbi ricoverati all’ospedale di Bergamo
Leggi anche: Torna "Il giocattolo sospeso", Babbo Natale in carrozzina consegnerà doni ai bimbi ricoverati in ospedale
La polizia penitenziaria in pediatria - Una delegazione della Casa circondariale di Bolzano ha portato doni ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale di Bolzano ... rainews.it
Casa Reclusione Rebibbia: Polizia Penitenziaria consegna doni ai bambini di Casa di Peter Pan - Casa Reclusione Rebibbia: Polizia Penitenziaria consegna doni ai bambini di Casa di Peter Pan La Polizia Penitenziaria e il ... poliziapenitenziaria.it
Doni e sorrisi per i piccoli pazienti: i volontari della Polizia di Stato in visita al Del Ponte di Varese - L’Associazione nazionale Polizia di Stato ha portato in dono giocattoli e materiali per portare un pizzico di spensieratezza nel reparto pediatrico ... varesenews.it
La Sicilia. . Pacchetti rossi, sorrisi e magia di Natale ad Acireale. I poliziotti del Commissariato di Acireale hanno portato un momento di gioia nei corridoi del reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Marta e Santa Venera, regalando doni e facendo vivere ai - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.