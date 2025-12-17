Notte dei Presepi all' Ecomuseo e cena tipica alla Locanda dell' Allegra Mutanda
Vieni a vivere un’atmosfera magica alla Notte dei Presepi all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo. Un’occasione unica per immergersi nella tradizione, tra presepi suggestivi e canti natalizi. La serata si arricchisce con una deliziosa cena tipica alla Locanda dell’Allegra Mutanda, per rendere il tuo dicembre ancora più speciale. Ti aspettiamo venerdì 19 dicembre per un evento da non perdere.
Venerdì 19 dicembre l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo propone la Notte dei Presepi, appuntamento speciale inserito nel calendario di “Bagnacavallo d’inverno” e legato alla mostra “La Capanna del Bambinello”, in corso fino al 31 gennaio. La serata vuole essere un momento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Notte Europea dei Ricercatori 2025: gli eventi dell’Università dell’Insubria tra Varese e Busto
Leggi anche: Juve, la notte dell’esonero di Tudor: così Comolli, Modesto e Chiellini hanno deciso per la svolta
Villanova, venerdì 19 la Notte dei Presepi all’Ecomuseo - Venerdì 19 dicembre l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo propone la Notte dei Presepi, appuntamento speciale inserito nel calendario di “Bagnacavallo d’inverno” e legato alla mo ... ravennawebtv.it
Presepi sostenibili e tradizione popolare: a Villanova di Bagnacavallo torna la Notte dei Presepi - Venerdì 19 dicembre l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo apre le porte alla Notte dei Presepi, un evento serale inserito nel ... ravennanotizie.it
All’Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo tornano i presepi poveri della tradizione foto - Sarà inaugurata lunedì 8 dicembre alle 10 all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo la nuova edizione della mostra "La Capanna del ... ravennanotizie.it
I Mille Presepi all' Ecomuseo delle Erbe Palustri Villanova di Bagnacavallo
CAMMINANDO DI GIORNO e DI NOTTE Ritornano i presepi nelle contrà della comunità di Lupia! Saranno visibili da Mercoledì 17 Dicembre a Mercoledì 7 Gennaio seguendo il percorso indicato nella mappa ... e per chi volesse c'è una bellissima opportu - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.