Formula 1 2026 | non solo nuove regole ecco cos’altro cambia tra calendario Sprint team e livree

La stagione di Formula 1 2026 cambia anche nel calendario, nelle gare Sprint e nelle livree delle squadre, a causa di un accordo tra i team. Le modifiche includono più weekend con Sprint e alcune tappe inedite, come un GP in una città europea mai vista prima in calendario. Le scelte mirano a rendere più dinamico il campionato e a coinvolgere maggiormente i tifosi. Le squadre preparano nuove strategie per affrontare questa svolta.

La stagione Formula 1 2026 non sarà rivoluzionaria soltanto per le nuove regole tecniche e l’arrivo delle power unit di nuova generazione. Cambiano anche diversi aspetti “extra pista” e di contesto: dal calendario al format Sprint, dalla griglia team alle qualifiche, fino a dettagli estetici che potrebbero rendere le monoposto più “colorate” e riconoscibili. Ecco le principali novità da tenere d’occhio. Madrid al posto del GP di Spagna: nasce il “Madring”. La novità più evidente sul calendario è l’arrivo di Madrid, che nel 2026 diventa la sede del Gran Premio di Spagna. Il nuovo circuito cittadino – soprannominato “Madring” – sarà costruito attorno all’area dell’IFEMA, combinando tratti su strade pubbliche e sezioni su terreno privato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

La Formula 1 cambia tutto: ecco le nuove regole per il 2026La rivoluzione della Formula 1 sta per partire: nuove regole, tecnologie innovative e un cambiamento epocale sono alle porte.

Cambiano (ancora) le regole del prossimo mondiale di Formula 1: novità per GP con Sprint, team e testLe regole del prossimo mondiale di Formula 1 subiscono ulteriori modifiche, influenzando la struttura dei weekend di gara, le sessioni Sprint, i test prestagionali e la composizione del personale in pista.

La FORMULA 1 del 2026 SPIEGATA BENE | come cambiano le monoposto

