La Formula 1 cambia tutto | ecco le nuove regole per il 2026

La rivoluzione della Formula 1 sta per partire: nuove regole, tecnologie innovative e un cambiamento epocale sono alle porte. Con i primi test ufficiali Fia a fine gennaio, il 2026 promette di rivoluzionare il mondo delle corse, portando un nuovo volto agli sport motoristici e catturando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Un capitolo tutto da scoprire sta per essere scritto.

© Ilgiornale.it - La Formula 1 cambia tutto: ecco le nuove regole per il 2026 La lunga attesa sta finalmente per giungere alla fine. La vera e propria rivoluzione, forse la più grande mai vista nella storia della Formula 1, è davvero dietro l'angolo, visto che le nuove vetture scenderanno in pista nei primi test ufficiali Fia a fine gennaio. La speranza dei tifosi delle Rosse, con il morale a terra dopo un finale di stagione da dimenticare, è che la nuova monoposto sarà finalmente in grado di battersi ad armi pari con McLaren e Red Bull ma i tanti cambiamenti nel regolamento potrebbero rivoluzionare profondamente le gerarchie della categoria regina dei motori. Proviamo quindi a riassumere come cambieranno le monoposto della F1 e alcuni dei termini chiave cui dovremo abituarci aspettando la nuova stagione che prenderà il via il prossimo 8 marzo in Australia. Formula 1, la rivoluzione: come cambiano le vetture nel 2026 - * Monoposto più piccole e più leggere: passo ridotto di 200 mm (a 3400 mm), larghezza ridotta di 100 mm (a 1900 mm), larghezza del fondo ridotta di 150 mm e peso minimo diminuito di 30 kg (a 768 kg), ...

