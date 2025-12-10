Cambiano ancora le regole del prossimo mondiale di Formula 1 | novità per GP con Sprint team e test
Le regole del prossimo mondiale di Formula 1 subiscono ulteriori modifiche, influenzando la struttura dei weekend di gara, le sessioni Sprint, i test prestagionali e la composizione del personale in pista. Queste novità, parte di un rinnovamento più ampio, mirano a rendere il campionato più equilibrato e spettacolare, segnando un nuovo capitolo per la massima categoria automobilistica.
Regole F1 2026 ancora rivoluzionate: nuova struttura del regolamento, cambi per weekend Sprint, test prestagionali e personale in pista.
Cambiano (ancora) le regole del prossimo mondiale di Formula 1: novità per GP con Sprint, team e test - Regole F1 2026 ancora rivoluzionate: nuova struttura del regolamento, cambi per weekend Sprint, test prestagionali e personale in pista
La Formula 1 si prepara a vivere un grande cambio regolamentare dal 2026, con l'addio alle vetture a effetto suolo.
