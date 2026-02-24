Formazione e impresa dopo il tirocinio la pratica in cantiere per 18 giovani

Formedil Caserta, Ance Caserta e Its Academy Casa Campania hanno avviato la fase pratica del progetto formativo, motivata dalla volontà di offrire ai giovani un'esperienza diretta nel settore edile. Venti ragazzi hanno già iniziato a lavorare in cantiere, dove mettono in pratica le competenze apprese durante il tirocinio. Questa iniziativa mira a rafforzare il collegamento tra formazione e mondo del lavoro, preparando i partecipanti alle sfide quotidiane del settore.

Iniziata ufficialmente la fase operativa del percorso formativo promosso da Formedil Caserta, Ance Caserta e Its Academy Casa Campania È iniziata ufficialmente la fase operativa del percorso formativo promosso da Formedil Caserta, Ance Caserta e Its Academy Casa Campania, che vede 18 giovani pronti a misurarsi con le sfide del cantiere moderno. Dopo aver concluso con successo il primo ciclo di 900 ore di formazione teorica, i partecipanti hanno varcato la soglia delle aziende della provincia di Caserta per affrontare 900 ore di tirocinio formativo. Si tratta di un momento fondamentale perché le competenze acquisite presso l’Istituto Tecnico “Carlo Andreozzi” di Aversa, dove si sono tenuti i corsi, diventano adesso strumenti operativi nelle mani dei futuri professionisti del comparto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Edilizia, 18 giovani in cantiere: 900 ore di tirocinio promosse da Formedil Caserta, Ance e Its AcademyFormedil Caserta, Ance e Its Academy hanno fatto partire un percorso pratico per 18 giovani, coinvolgendoli in 900 ore di tirocinio nelle aziende locali.

Quando formazione e impresa si incontrano, il presidente di Confindustria ai giovani del Cnos Fap: "Mantenete alto lo stupore"Il presidente di Confindustria ha incontrato i giovani del Cnos Fap, sottolineando l’importanza di mantenere vivo lo stupore e la curiosità.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: CIFA: corso di apprendistato professionalizzante, gratuito per aziende aderenti a CIFA Italia e a Epar; Sviluppo di competenze specialistiche PMI: nuovi termini per presentazione delle domande; Fondartigianato: nuove risorse e nuove scadenze per rafforzare la formazione nelle imprese artigiane; Presentata l'edizione 2026 di Tot. Circle, il percorso che fa crescere founder e imprese.

Riforma 4+2, boom di iscritti ai nuovi tecnici professionali. Valditara: bellissima notizia, la formazione si fa pure nell’impresaDopo gli incrementi di iscritti non entusiasmanti dell’ultimo anno, per l’istruzione tecnico professionale superiore 4+2 sembra essere giunto il momento del decollo: a farlo intendere – a poche ore da ... tecnicadellascuola.it

Scuola, professioni e impresa, primo incontro dopo il protocollo d’intesaIeri l’appuntamento che ha messo assieme Ance Lecce, imprese aderenti e l’istituto scolastico Galilei Costa Scarambone ... lecceprima.it

Juve, la probabile formazione contro il Galatasaray: Spalletti prova l'impresa così - facebook.com facebook

#Juve, la probabile formazione contro il #Galatasaray: #Spalletti prova l'impresa così x.com