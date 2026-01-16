Quando formazione e impresa si incontrano il presidente di Confindustria ai giovani del Cnos Fap | Mantenete alto lo stupore

Il presidente di Confindustria ha incontrato i giovani del Cnos Fap, sottolineando l’importanza di mantenere vivo lo stupore e la curiosità. L’evento ha offerto un’occasione di confronto e orientamento sul ruolo della formazione professionale e sui valori fondamentali dell’impresa, come responsabilità e impegno sociale. Un momento dedicato ai giovani per riflettere sul proprio percorso futuro, promuovendo consapevolezza e motivazione nel loro sviluppo personale e professionale.

Un momento di incontro, dialogo e orientamento per i giovani studenti della formazione professionale, chiamati a riflettere sul proprio futuro personale e professionale alla luce dei valori dell'impresa, della responsabilità e dell'impegno sociale. Si è svolto venerdì mattina nella sala del.

