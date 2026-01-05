Le inchieste del Tempo esplorano le reti finanziarie che collegano gruppi estremisti e regimi autoritari. Dai fondi destinati ai kamikaze alle risorse del regime iraniano che si protegge nel bunker, emergono dettagli sulla provenienza e l’utilizzo di denaro proveniente da fonti oscure. In particolare, il computer di Hannoun rivela prove concrete di finanziamenti inviati alle famiglie dei “martiri”, offrendo uno sguardo approfondito su queste dinamiche complesse.

Soldi pure ai kamikaze. Nel computer di Hannoun le prove dei soldi inviati alle famiglie dei “martiri”. Un approfondimento, poi, sul Venezuela e su quanto sta accadendo, nelle ultime ore, a quelle latitudini. L'ennesima puntata sull'Iran: il regime si blinda nei bunker e cerca la fuga. Occhio pure al caso Report: quel milione di file “nascosti” e la falsa pista nera delle stragi. Un approfondimento anche sulla rivoluzione di Donald. Il focus su un anno di Trump. Solo alcune delle inchieste realizzate sul numero odierno de "Il Tempo". . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dai soldi ai kamikake fino al regime iraniano che si blinda nel bunker, le inchieste del Tempo

