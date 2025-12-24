Guerra in Ucraina Zelensky ha svelato il piano di pace inviato alla Russia | ecco i 20 punti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha svelato i dettagli dell’ultimo piano sostenuto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina, affermando che è stato negoziato tra i rappresentanti di Kiev e Washington e inviato a Mosca da cui Zelensky si aspetta oggi una risposta. Il documento, elaborato nei negoziati a Miami, sarà integrato da ulteriori accordi bilaterali tra Stati Uniti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Zelensky ha proposto un nuovo piano per la fine della guerra - Ha detto di essere disposto a ritirare le truppe ucraine da parte del Donbas purché lo facciano specularmente anche i russi, cosa assai improbabile ... ilpost.it