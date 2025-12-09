Sversamento di benzina sulla pista ciclabile a ridosso del porto e formazione di vapori infiammabili ma è un' esercitazione FOTO

Chietitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riuscita l'esercitazione del piano di emergenza esterno che si è tenuta nella mattinata di martedì 9 dicembre, al deposito Eni spa ubicato nel porto di Ortona. La procedura, coordinata dalla prefettura di Chieti, ha visto la partecipazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

