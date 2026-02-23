L’Asl Roma 3 potenzia l’assistenza in gravidanza | al via CORO a Ostia e Fiumicino

L’Asl Roma 3 ha avviato il progetto CORO a Ostia e Fiumicino, motivata dalla crescente richiesta di supporto durante la gravidanza. La causa principale è l’aumento delle nascite nella zona e la necessità di offrire servizi più accessibili. Nei nuovi centri, le future mamme trovano personale specializzato e spazi dedicati a consulenze e incontri informativi. Questi punti rappresentano un passo concreto per migliorare l’assistenza alle donne in gravidanza nella comunità.

Ostia, 23 febbraio 2026 – Un luogo fisico e simbolico di prossimità e accoglienza, dove ogni donna può trovare ascolto e informazioni. Questo è CORO, il Centro di Orientamento Ostetrico con il quale la Asl Roma 3 ha voluto potenziare la presa in carico delle gestanti e rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio, per costruire un modello di assistenza realmente continuo, appropriato e vicino alle donne. Il Centro di Orientamento Ostetrico è attivo su appuntamento il mercoledì dalle ore 11 alle ore 14, presso il punto nascita dell’Ospedale Grassi di Ostia e dalle ore 14,30 alle 17,30 presso il Poliambulatorio di Coni Zugna a Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

