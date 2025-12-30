Stop a commercio e consumo Salmonella nelle telline controlli a tappetto sul litorale romano
Sono stati avviati controlli approfonditi sul litorale romano a seguito della scoperta di salmonella nelle telline. La presenza di questo batterio rappresenta un rischio per la salute pubblica e richiede attenzione e verifiche rigorose. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali problemi legati al consumo di molluschi contaminati.
La salmonella è uno dei batteri più temuti quando si parla di sicurezza alimentare, perché può trasformare un pasto in un serio problema di salute. L’infezione, nella maggior parte dei casi, si manifesta con disturbi gastrointestinali acuti che compaiono anche a distanza di poche ore dall’ingestione di cibo contaminato. Nausea, vomito, diarrea intensa e dolori addominali sono i sintomi più frequenti, spesso accompagnati da febbre e da una sensazione di forte debilitazione fisica. >> Madre e figlia morte avvelenate, dall’ospedale la notizia sul padre ricoverato dopo la ‘cena killer’ Nei soggetti più fragili, come anziani, bambini e persone con difese immunitarie basse, l’infezione può assumere forme più gravi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
