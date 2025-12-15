Incontro pubblico sul futuro della sanità Lucchi Pd | Mettere in sicurezza il Servizio sanitario regionale

Un incontro pubblico ha affrontato il futuro della sanità regionale, con il deputato Lucchi del Pd che ha sottolineato l’importanza di mettere in sicurezza il Servizio sanitario pubblico. La discussione ha focalizzato le sfide legate ai crescenti bisogni di cura, all’invecchiamento della popolazione e alla necessità di potenziare i servizi di prossimità.

Il sistema sanitario pubblico sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata dall’aumento dei bisogni di cura, dall’invecchiamento della popolazione e dalla necessità di rafforzare i servizi di prossimità. Un contesto che rende centrale il ruolo della sanità territoriale, della. Cesenatoday.it Arezzo, comunità e futuro: incontro pubblico al Circolo Aurora - 15, presso il Circolo Aurora in piazza Sant'Agostino ad Arezzo, si terrà un incontro pubblico dedicato alla comunità, al confronto e agli obiettivi condivisi per il ... lanazione.it San Michele, al via le assemblee di quartiere a Foggia: incontro pubblico al Centro culturale “Giulio Regeni” - facebook.com facebook