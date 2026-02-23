Braille al MIM un’esposizione dedicata fino al 27 febbraio In mostra anche la Costituzione in Braille

Per celebrare il 21 febbraio dedicato al Braille, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha allestito un’esposizione al MIM, con oltre 200 pezzi tra libri, materiali didattici e spartiti musicali. La mostra, visitabile fino al 27 febbraio, include anche la Costituzione scritta in Braille, rendendo più accessibile la conoscenza a tutti. La mostra mira a sensibilizzare sull’importanza di questa scrittura tattile per le persone non vedenti.

Messaggio in codice: al Museo Omero una visita guidata con laboratorio per scoprire il BrailleAl Museo Omero, domenica pomeriggio, un gruppo di visitatori ha partecipato a una visita guidata con laboratorio dedicata al sistema Braille, motivata dalla celebrazione della Giornata Nazionale del Braille.

“Braille e non solo” il 21 febbraio presso le Biblioteche Riunite Civica e Ursino RecuperoIl 21 febbraio, le Biblioteche Riunite Civica e Ursino Recupero ospitano l’evento “Braille e non solo”, che si svolge per celebrare la Giornata Nazionale del Braille.

Un omaggio al Braille: l’opera di Fulvio Morella donata all’UnescoL’opera d’arte Ailes de Mouette di Fulvio Morella, in mostra presso l’INJA – Institut National Des Jeunes Aveugles di Parigi fino al 22 settembre, è stata donata all’UNESCO, con una cerimonia di ... exibart.com

