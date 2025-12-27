Vecchiano (PI), 27 dicembre 2025 – A cento anni dalla sua nascita anche Vecchiano ha voluto ricordare Giovanni Spadolini, figura di primo piano nella storia culturale e politica dell’Italia del Novecento. Si è tenuta infatti domenica scorsa 14 dicembre l’inaugurazione di una piazza a lui intitolata; il Comune di Vecchiano ha deciso, su proposta della sezione G. Mazzini del Partito Repubblicano vecchianese, di intitolare la piazza adiacente la via Ugo La Malfa proprio a Spadolini, storico repubblicano che fondava la sua moralità politica sulla cultura, sulla solidità delle istituzioni e sulla laicità dello Stato; non solo uomo di partito, ma statista che ha sempre anteposto gli interessi generali del Paese a quelli di parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vecchiano: inaugurata la nuova piazza Giovanni Spadolini

Leggi anche: Premio Spadolini Nuova Antologia, consegnati i riconoscimenti della XXIX edizione, in occasione del Centenario della nascita di Giovanni Spadolini

Leggi anche: Castel di Iudica, inaugurata una nuova piazza dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Vecchiano: inaugurata la nuova piazza Giovanni Spadolini - Vecchiano (PI), 27 dicembre 2025 – A cento anni dalla sua nascita anche Vecchiano ha voluto ricordare Giovanni Spadolini, figura di primo piano nella storia culturale e politica dell’Italia del Novece ... lanazione.it