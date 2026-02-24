firenze il passaporto si richiede anche alle poste e arriva direttamente a casa

A Firenze, il passaporto si può richiedere anche alle Poste, grazie a una novità introdotta per semplificare le pratiche. La città ha adottato il servizio che consente di inviare la richiesta direttamente a casa, evitando lunghe file agli uffici. La scelta mira a velocizzare le procedure e offrire più comodità ai cittadini. La presentazione ufficiale si è svolta nella sede di via del Mezzetta, con la partecipazione di vari rappresentanti.

Firenze, 24 febbraio 2026 – Da oggi a Firenze il passaporto si fa anche alle Poste. Il nuovo servizio è stato presentato nella sede di via del Mezzetta alla presenza della sindaca Sara Funaro, del questore della provincia Fausto Lamparelli e dei rappresentanti di Poste Italiane. Sarà possibile presentare istanza per il rilascio del passaporto emesso a cura della questura in quattro uffici postali di Firenze. Oltre a quello in via del Mezzetta, sono abilitati anche gli sportelli di via Pellicceria, via Andrea Cesalpino e via Spinello Aretino. Con questa estensione salgono a 31 gli uffici postali attivi tra il capoluogo toscano e la provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Poste Italiane: il passaporto ora si richiede anche in 31 uffici della provincia di ArezzoPoste Italiane ha inaugurato il servizio di rilascio del passaporto in 31 uffici della provincia di Arezzo, principalmente nei piccoli comuni sotto i 15.

Viaggi, il passaporto si potrà richiedere anche alle PosteIl cambiamento nelle procedure di rilascio dei passaporti è dovuto alla possibilità di richiederli anche presso gli uffici postali.

