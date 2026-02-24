Viaggi il passaporto si potrà richiedere anche alle Poste

Il cambiamento nelle procedure di rilascio dei passaporti è dovuto alla possibilità di richiederli anche presso gli uffici postali. A Firenze, ora si può fare domanda e ottenere il documento in modo più comodo, senza dover sempre andare in questura. Questa novità mira a semplificare le pratiche per i cittadini, che possono recarsi alle Poste di via del Mezzetta. La scelta di coinvolgere le poste ha incontrato l’approvazione di molti utenti.

Negli uffici postali di Firenze è possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto. La novità è stata illustrata stamattina, nella sede di Firenze Campo Marte in via del Mezzetta, alla presenza della sindaca di Firenze Sara Funaro, del questore Fausto Lamparelli e di alcuni rappresentanti di Poste Italiane. Oltre alla sede di via del Mezzetta, gli uffici abilitati sono quelli di via Pellicceria, via Andrea Cesalpino e via Spinello Aretino. Con l’estensione del progetto diventano trentuno gli uffici postali abilitati tra il capoluogo toscano e la provincia. “Quello che presentiamo oggi è un passo importante per avvicinare sempre di più i servizi ai cittadini, semplificare le procedure e ridurre i tempi di attesa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Passaporto senza code alle Poste: si potrà richiedere anche nei piccoli comuni della provinciaIl progetto Polis, avviato da Poste Italiane e dal Ministero dell’Interno, permette di richiedere il passaporto senza fare lunghe code.

Il passaporto ora si può richiedere anche alle Poste: attivi 13 uffici in provincia di BariDa oggi, in provincia di Bari, si può chiedere o rinnovare il passaporto anche alle Poste.

