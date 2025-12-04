Il Comune di Firenze punta sull’Intelligenza Artificiale con chatbot multilingue e cybersicurezza avanzata
Un chatbot multilingue attivo 24 ore su 24, una protezione informatica rafforzata, digital twins per la pianificazione urbana e sistemi intelligenti per velocizzare la burocrazia. Sono alcune delle azioni previste dal Piano strategico per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale 2026-2028. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
? Orari degli uffici e dei servizi durante le festività natalizie 2025: le chiusure programmate tra dicembre 2025 e gennaio 2026 comune.firenze.it/novita/notizie… #natale2025 #UfficiComunali #Firenze Vai su X
La commissione #urbanistica del Comune di #Firenze ha approvato oggi la delibera sull’area di trasformazione di #MonnaTessa, passaggio propedeutico all’approvazione finale in Consiglio #controradionews - facebook.com Vai su Facebook
Il Comune punta sul welfare. Affitto, spese sanitarie e bollette. Bonus di 500 euro ai dipendenti - Contributo dal 2026, ma anche quest’anno ci sarà un extra di 400 euro come premio di produttività. Come scrive lanazione.it