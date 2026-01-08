Innova, gruppo con sede a Cesenatico attivo nei settori della qualità ambientale e dell’energia, si distingue per un approccio innovativo e rispettoso del capitale umano. Con l’ingresso di Giacomo Costantini come nuovo direttore, l’azienda rafforza la propria visione di sviluppo sostenibile e di attenzione alle risorse umane, mantenendo un’attenzione particolare all’efficienza e alla qualità dei servizi, senza ricorrere a soluzioni convenzionali come i call center.

Il nuovo direttore di Innova, il gruppo che opera nei settori della qualità ambientale e dell’ energia, con sede a Cesenatico, è Giacomo Costantini, 43 anni, ex assessore del comune di Ravenna quando il sindaco era Michele De Pascale. Sarà lui a tenere le redini di una società di servizi attiva su tutto il territorio nazionale ed in continua crescita. Costantini esordisce puntando sulla sua esperienza: "Quando ero assessore mi ero già avvicinato al tema della sostenibilità e siamo riusciti a vincere un bando europeo molto importante a cui partecipavano centinaia di concorrenti. Si trattava della linea di finanziamento dedicata al turismo sostenibile nel programma European Urban Initiative (EUI), uno strumento chiave dell’UE per sostenere le città nell’affrontare le sfide di sviluppo urbano sostenibile, ovvero transizione energetica, digitalizzazione, coesione sociale, attraverso innovazione, rafforzamento delle capacità e finanziamento di progetti pilota, per pianificare la sostenibilità del turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Innova e il capitale umano: "Call center? Mai da noi"

Leggi anche: Da domani riceverai meno chiamate da call center stranieri: come funziona il nuovo blocco anti-spoofing

Leggi anche: Call center Asl e lavoratori da Treglio a Teramo, anche Abruzzo insieme contro il bando

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Innova e il capitale umano: Call center? Mai da noi.

Tecnologia, capitale umano e strategia: l’avanzata delle intelligent operations - La rivoluzione permanente del mondo finanziario spinta dalla rivoluzione digitale oscilla ormai tra le nuove esigenze dei clienti e la necessità di governare l’innovazione. repubblica.it

GreenNext del Gruppo Viasat entra nel capitale sociale di Innova - GreeNext Technologies Spa, la newco di Viasat Group nata a fine 2021, entra nel capitale sociale di Innova Srl per dare una forte spinta al mercato sui temi di misurazione, raccolta differenziata, ... affaritaliani.it

Il capitale umano? È la carta vincente di ogni azienda (anche nell’era dell’intelligenza artificiale) - «La tua organizzazione non sarà mai più forte delle persone che ricerchi, selezioni e assumi e di quanto ... corriere.it

L’Italia non cresce perché non innova abbastanza. Da trent’anni la produttività è ferma, il capitale di rischio è scarso e il sistema che dovrebbe sostenere le startup è frammentato, burocratico e poco competitivo. Abbiamo tante micro-imprese, ma poche aziend - facebook.com facebook