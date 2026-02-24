Fiorentina-Jagiellonia sicurezza | vietati alcol vetro e lattine giovedì 26 Ecco dove

La partita tra Fiorentina e Jagiellonia ha portato alla decisione di vietare alcol, vetro e lattine dalle 12:00 del 26 febbraio alle 02:00 del 27 febbraio, per prevenire incidenti e mantenere l’ordine pubblico. La Prefettura di Firenze ha disposto questi divieti in risposta a recenti episodi di tensione tra tifosi. Sono state intensificate anche le misure di vigilanza nelle zone circostanti lo stadio. Le restrizioni sono state comunicate alle autorità e ai gestori dei locali nelle aree interessate.

