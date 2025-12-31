Operazione Capodanno sicuro feste in piazza con botti zero stop ad alcol e bevande in vetro e lattine A Perugia vietati anche i droni

Per garantire un Capodanno sicuro, molte città umbre, tra cui Perugia, Terni, Bastia Umbra, Foligno e Spoleto, hanno adottato misure specifiche. Tra queste, il divieto di botti e fuochi d’artificio, il divieto di alcol e bevande in vetro o lattine, e il divieto di utilizzo di droni. Queste ordinanze mirano a prevenire incidenti e garantire un sereno passaggio nel nuovo anno per tutti i cittadini.

Operazione Capodanno sicuro. Da Perugia a Terni, passando per Bastia Umbra, Foligno e Spoleto, sono molte le città umbre che hanno emanato le ordinanze anti-botti per la notte di San Silvestro. Vietata anche la vendita di alcol e bevande in vetro e lattine e, come a Perugia, divieto di far volare.

