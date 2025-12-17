Vetro e lattine vietati negli spazi pubblici a Vasto durante le festività natalizie | l' ordinanza

Durante le festività natalizie, a Vasto è stata emanata un'ordinanza che vieta l'uso di contenitori di vetro e lattine negli spazi pubblici. Questa misura mira a garantire la sicurezza e il decoro durante le celebrazioni, promuovendo un ambiente più sicuro e pulito per cittadini e visitatori.

Contenitori di vetro o latta vietati in spazi aperti al pubblico, durante le feste natalizie, a Vasto.Il sindaco Francesco Menna ha infatti firmato un'ordinanza che vieta a bar, pub, ristoranti e locali simili di vendere bevande da asporto in contenitori di vetro o di latta, da consumare in aree.

