Vetro e lattine vietati negli spazi pubblici a Vasto durante le festività natalizie | l' ordinanza

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie, a Vasto è stata emanata un'ordinanza che vieta l'uso di contenitori di vetro e lattine negli spazi pubblici. Questa misura mira a garantire la sicurezza e il decoro durante le celebrazioni, promuovendo un ambiente più sicuro e pulito per cittadini e visitatori.

Contenitori di vetro o latta vietati in spazi aperti al pubblico, durante le feste natalizie, a Vasto.Il sindaco Francesco Menna ha infatti firmato un’ordinanza che vieta a bar, pub, ristoranti e locali simili di vendere bevande da asporto in contenitori di vetro o di latta, da consumare in aree. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

