Fiorentina missione Polonia | Vanoli lancia Lezzerini nel fortino del Jagiellonia

La Fiorentina si appresta ad affrontare la delicata trasferta polacca contro il Jagiellonia, valida per l’andata dei play-off di Conference League, in programma domani 19 febbraio alle ore 21:00. In un clima di vigilia elettrico, il tecnico Paolo Vanoli e il portiere Luca Lezzerini hanno delineato le coordinate tattiche e motivazionali di un match che vede i viola contrapposti alla capolista del campionato locale. La compagine toscana approda a questo appuntamento gravata da assenze pesanti e dalla necessità impellente di ritrovare quell’autostima smarrita in un periodo di appannamento tecnico, cercando di trasformare l’emergenza in un’opportunità di rilancio europeo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

