Fiorello a La Pennicanza la telefonata di Pier Silvio Berlusconi | Chi ti credi di essere?

Nella puntata di martedì 13 gennaio de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto uno spettacolo ricco di interventi. Tra i momenti più significativi, una telefonata di Pier Silvio Berlusconi a Fiorello, con un messaggio diretto e senza fronzoli. La serata ha visto anche la partecipazione di Giorgia Meloni, aggiungendo ulteriore interesse alla trasmissione.

La Pennicanza, Fiorello difende Corona e svela un retroscena (clamoroso) su Carlo Conti: “Lo sanno tutti…” - Nella puntata di oggi, 13 gennaio, lo showman Rai ha rispolverato la sua imitazione classica di Al Bano e si è scatenato con una frecciatina a Rocìo Munoz Morales. libero.it

La Pennicanza, Fiorello assume Giorgia Meloni: "Ci siamo già parlati". Poi il botta e risposta con Amadeus - Lunedì 12 gennaio lo showman è tornato al timone del suo seguitissimo programma, coinvolgendo il collega e amico di lunga data, e non solo ... today.it

Pier Silvio Berlusconi fa sul serio, sei fuori dal GFVIP: fan scioccati...

Fiorello è ritornato on air con La Pennicanza, su Rai Radio2. Risponde subito alla candidatura di Giorgia Meloni che si era proposta per lavorare con lui. La reazione dello showman - facebook.com facebook

Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su RaiPlay Sound raiplaysound.it/programmi/lape… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.