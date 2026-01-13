Fiorello a La Pennicanza la telefonata di Pier Silvio Berlusconi | Chi ti credi di essere?

Nella puntata di martedì 13 gennaio de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto uno spettacolo ricco di interventi. Tra i momenti più significativi, una telefonata di Pier Silvio Berlusconi a Fiorello, con un messaggio diretto e senza fronzoli. La serata ha visto anche la partecipazione di Giorgia Meloni, aggiungendo ulteriore interesse alla trasmissione.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di martedì 13 gennaio de La Pennicanza e come sempre c’è stato un intervento clamoroso, quello di Giorgia Meloni. Ma non è l’unica cosa di cui discutere. Infatti, in questo inizio anno si stanno definendo intrecci amorosi, o presunti tali, davvero inaspettati. Il gossip è tutto puntato su Rocio e Iannone, mentre l’ex di lui, Elodie, fa coming out. Fiorello, la (finta) chiamata di Giorgia Meloni. Continua il surreale (finto) botta e risposta tra Fiorello e Giorgia Meloni. Nella puntata de La Pennicanza di lunedì lo showman ha promesso di assumere la Premier ma “in nero”. 🔗 Leggi su Dilei.it

