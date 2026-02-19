Fiorello risponde a Pucci e lo affonda definitivamente | Pure gli pseudo comici rosicano! poi la rivelazione su Pier Silvio Berlusconi

Fiorello ha commentato pubblicamente l’assenza di Pucci a Sanremo, attribuendola a una reazione di invidia. Durante la puntata del 19 febbraio di La Pennicanza, il noto showman ha usato l’ironia per rispondere alle sue critiche, rivolgendosi direttamente a lui con parole taglienti. Fiorello ha anche svelato un dettaglio su Pier Silvio Berlusconi, aggiungendo un tocco personale alla sua risposta. La scena si è trasformata in uno spettacolo di battute e frecciatine, lasciando intendere che le tensioni tra i due sono più profonde di quanto sembrino.

Altro che silenzio strategico. Fiorello sceglie il palco e l'ironia per replicare all'ira di Pucci. Nella puntata del 19 febbraio de La Pennicanza trasforma le polemiche in uno show dentro lo show: ecco cosa ha detto l'artista siciliano sul comico che ha scelto di rinunciare a Sanremo. 1 a 0 per Fiorello: così affonda Pucci una volta per tutte. L'apertura è tutta da manuale: « Sono il Bad Bunny italiano, tutti ce l'hanno con me », canta Fiorello, parodiando lo stile latino e mettendo subito in chiaro il tono della serata. Poi il ritornello: « Da quando c'è la pennicanza ce l'hanno tutti con me, c'è un po' di permalosanza: kiss my ass! ».