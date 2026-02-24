Finto incidente stradale per uccidere la moglie | fissato l' interrogatorio di garanzia di Ciro Caliendo

Ciro Salvatore Caliendo, imprenditore di 48 anni, ha organizzato un falso incidente stradale per eliminare la moglie, Lucia Salcone. La polizia lo ha arrestato all'alba di ieri, dopo aver scoperto le tracce che collegano il suo gesto a un tentativo di coprire l’omicidio. Il suo interrogatorio di garanzia è stato fissato per questa mattina. Le indagini continuano per fare luce sui dettagli dell'operazione.

L'uomo, attualmente in carcere a Foggia e difeso dagli avvocati Simone Moffa e Angelo Masucci, comparirà dinanzi al gip Mario De Simone e alla pm titolare del fascicolo Sabrina Cicala, il prossimo 27 febbraio Fissato l'interrogatorio di garanzia per Ciro Salvatore Caliendo, imprenditore vitivinicolo 48enne di San Severo, arrestato all'alba di ieri, lunedì 23 febbraio, dalla polizia con l'accusa di aver ucciso la moglie, Lucia Salcone, e di aver mascherato il delitto, inscenando un incidente stradale con incendio del veicolo. Il fatto risale alla sera del 27 settembre di due anni fa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Moglie morta in un incidente stradale: arrestato Ciro Caliendo per omicidio premeditatoCiro Caliendo, 48 anni, è stato arrestato dopo che la Polizia ha scoperto che la morte della moglie, Lucia Salcone, avvenuta il 27 settembre 2024, non si trattava di un incidente casuale.

