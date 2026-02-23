Moglie morta in un incidente stradale | arrestato Ciro Caliendo per omicidio premeditato

Ciro Caliendo, 48 anni, è stato arrestato dopo che la Polizia ha scoperto che la morte della moglie, Lucia Salcone, avvenuta il 27 settembre 2024, non si trattava di un incidente casuale. Le indagini hanno rivelato che Caliendo avrebbe pianificato l’evento, rendendo il fatto un omicidio premeditato. Gli agenti hanno trovato prove che collegano il sospettato alla scena e alla dinamica del sinistro. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che continuano le verifiche.

La Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell’omicidio volontario premeditato della moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il 27 settembre 2024 in quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato un incidente stradale simulato. Il sinistro avvenne lungo la provinciale 13 nelle campagne di San Severo, città di residenza dei coniugi. L’auto su cui Salcone viaggiava insieme al marito era andata a fuoco e il corpo della donna fu ritrovato carbonizzato. Il 48enne, indagato per l’omicidio già dalle settimane successive all’incidente, da stamattina è in carcere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Non fu un incidente, Ciro Caliendo arrestato per l'omicidio della moglie Lucia SalconeCiro Caliendo, imprenditore di San Severo, è stato arrestato all’alba per aver ucciso sua moglie Lucia Salcone, il cui corpo è stato trovato tra le fiamme della loro auto.

Ciro Caliendo arrestato: «Ha ucciso la moglie e inscenato un incidente»Ciro Caliendo è stato arrestato dopo essere stato accusato di aver ucciso la moglie e di aver inscenato un incidente per coprire il delitto.

Morta in incidente stradale nel Foggiano, arrestato marito per omicidio premeditato

