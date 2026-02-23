Moglie morta carbonizzata in un incidente stradale | arrestato Ciro Caliendo per omicidio premeditato

Ciro Caliendo, 48 anni, è stato arrestato dopo che la Polizia ha scoperto che l’incidente in cui è morta la moglie, Lucia Salcone, 47 anni, era stato pianificato. Le forze dell’ordine hanno trovato prove che dimostrano come Caliendo abbia volontariamente provocato l’incidente, con l’obiettivo di nascondere un’altra verità. Gli investigatori hanno anche ricostruito la dinamica, evidenziando elementi che indicano una volontà premeditata. L’indagine prosegue per chiarire ogni dettaglio.

La Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell’omicidio volontario premeditato della moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il 27 settembre 2024 in quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato un incidente stradale simulato. Il sinistro avvenne lungo la provinciale 13 nelle campagne di San Severo, città di residenza dei coniugi. L’auto su cui Salcone viaggiava insieme al marito era andata a fuoco e il corpo della donna fu ritrovato carbonizzato. Il 48enne, indagato per l’omicidio già dalle settimane successive all’incidente, da stamattina è in carcere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Moglie morta in un incidente stradale: arrestato Ciro Caliendo per omicidio premeditatoCiro Caliendo, 48 anni, è stato arrestato dopo che la Polizia ha scoperto che la morte della moglie, Lucia Salcone, avvenuta il 27 settembre 2024, non si trattava di un incidente casuale.

Non fu un incidente, Ciro Caliendo arrestato per l'omicidio della moglie Lucia SalconeCiro Caliendo, imprenditore di San Severo, è stato arrestato all’alba per aver ucciso sua moglie Lucia Salcone, il cui corpo è stato trovato tra le fiamme della loro auto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lucia Salcone morta carbonizzata nell'auto, arrestato il marito Ciro Caliendo. Incidente stradale simulato, è omicidio volontario; San Severo, morì carbonizzata in un incidente stradale: arrestato il marito per omicidio premeditato; Morì carbonizzata in un incidente stradale: l'imprenditore Ciro Caliendo arrestato per l'omicidio della moglie; Lucia Salcone morta carbonizzata nell'auto, arrestato il marito Ciro Caliendo. Incidente stradale simulato, è omicidio volontario.

Lucia Salcone morta carbonizzata nell'auto, arrestato il marito Ciro Caliendo. «Incidente stradale simulato, è omicidio volontario»Tutto inventato. La Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato ... msn.com

Morì carbonizzata in un incidente stradale: l'imprenditore Ciro Caliendo arrestato per l'omicidio della moglieL'imprenditore è stato arrestato per l’omicidio della moglie 47enne Lucia Salcone, trovata morta nella sua auto alla periferia del centro foggiano il 27 settembre del 2024 ... msn.com

la Repubblica. . La polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il 27 settembre 2024 in quello che, secondo - facebook.com facebook

Non fu un incidente, Ciro Caliendo arrestato per l'omicidio della moglie Lucia Salcone x.com