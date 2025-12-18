Finti carabinieri truffano anziani per 20.000 euro coppia arrestata e condannata

Due persone originarie della Campania sono state arrestate e condannate per aver truffato una coppia di anziani a Zola Predosa, falsificando l’identità di carabinieri e sottraendo 20.000 euro. La vicenda mette in luce i rischi delle truffe telefoniche e l’importanza di mantenere alta la guardia, soprattutto verso le persone più fragili.

© Modenatoday.it - Finti carabinieri truffano anziani per 20.000 euro, coppia arrestata e condannata Un uomo di 39 anni e una giovane di 22 anni, entrambi originari della Campania, sono stati arrestati e già condannati per una grave truffa ai danni di una coppia di anziani a Zola Predosa. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Sassuolo e Modena, con il supporto della stazione di.

