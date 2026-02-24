Finita la sbornia delle Olimpiadi torna l’amara realtà del calcio italiano | rischiamo la peggior Champions da oltre 20 anni

La scarsa preparazione e le scelte sbagliate hanno causato un calo evidente nel calcio italiano, riflettendosi in una pessima performance in Champions League dopo anni. Le squadre italiane non riescono più a competere sui livelli di un tempo, e questa situazione si fa sentire pesantemente nei risultati. Le delusioni delle ultime partite mostrano come il calcio nostrano sia in crisi e abbia bisogno di un cambio di rotta immediato. La stagione resta aperta e tutto può ancora succedere.

Siamo un Paese di sciatori e pattinatori, di tennisti e pallavolisti. Non siamo più un Paese di calciatori. Il contrasto è plastico, dirompente, impietoso. Mentre sono appena terminate le Olimpiadi invernali più luminose di sempre per l'Italia, con 10 ori e 30 medaglie conquistate dagli azzurri a Milano-Cortina, battendo ogni precedente record, il nostro calcio si appresta a vivere altri giorni di passione e sofferenza. Oggi si giocano Inter -BodøGlimt e Atalanta -Borussia Dortmund, domani tocca a Juventus -Galatasaray. Le squadre italiane sono chiamate a tre rimonte quasi impossibili per evitare la catastrofe europea: da quando esistono gli ottavi nel format della Champions League, introdotti nel 2004, un nostro club si era sempre qualificato tra le migliori 16.