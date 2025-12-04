Girelli icona del calcio italiano a 35 anni il Guardian la mette al 25esimo posto delle migliori giocatrici del 2025
Il Guardian ha stilato la top 100 delle calciatrici migliori del 2025. Tra queste, le due italiane Cristiana Girelli e Sofia Cantore, protagoniste di una stagione di successo con la Juventus e dell’Europeo in cui l’Italia ha sfiorato la finale. La top 100 delle migliori calciatrici del 2025: ci sono Girelli e Cantore. La veterana attaccante della Juventus (35 anni), protagonista dell’Europeo con ben tre gol in cinque partite giocate, non era mai stata così in alto in classifica, al 25esimo posto, e soprattutto non era più entrata nella top 100 dal 2021. Il Guardian scrive: La leggenda italiana è tornata in classifica per la prima volta dal 2021 e non sorprende vedere l’attaccante della Juventus così in alto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ritorna il "Natale a Bussolengo" Ospite in studio il vice sindaco Massimo Girelli. Comune di Bussolengo Guarda l'intervista completa - facebook.com Vai su Facebook
Girelli: "Sogno un calcio-show anche in Italia. Contro gli USA vogliamo fare meglio. Mi piacerebbe un'esperienza all'estero prima di smettere" - L’attaccante e capitana della Nazionale, Cristiana Girelli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della seconda amichevole contro gli Stati Uniti, in programma nella notte italiana ... Segnala tuttojuve.com
Girelli tra le stelle: "Io e il Pallone d'oro. Che emozione a Parigi!" - Lo scorso luglio Cristiana Girelli ha guidato l’Italia da capitana fino alle semifinali del campionato europeo, dopo aver aiutato la Juve a vincere lo ... Riporta gazzetta.it
Pallone d'Oro Femminile, Girelli tra le prime 20 classificate - Grande soddisfazione per Cristiana Girelli e Sofia Cantore, inserite nelle prime 30 classificate del Pallone d'Oro femminile. Lo riporta corrieredellosport.it
Girelli: "Juve, punti persi. Gatti fa bene a reagire così. Yildiz? Ha paura di volare" - 2 contro il Villarreal e trova il secondo pareggio consecutivo in Champions League. Si legge su tuttosport.com
Girelli, mai nessuna come te. Un talento senza fine tra le migliori d’Europa - E tra di loro c’è anche la stella della Juventus e della Nazionale, Cristiana Girelli. Scrive corrieredellosport.it
Girelli 16ª al Pallone d'Oro: "Non si è mai troppo grandi per credere che i sogni diventino realtà" - E non si è mai troppo grandi per credere che quei sogni possano ancora diventare realtà”. Scrive tuttomercatoweb.com