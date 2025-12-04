Il Guardian ha stilato la top 100 delle calciatrici migliori del 2025. Tra queste, le due italiane Cristiana Girelli e Sofia Cantore, protagoniste di una stagione di successo con la Juventus e dell’Europeo in cui l’Italia ha sfiorato la finale. La top 100 delle migliori calciatrici del 2025: ci sono Girelli e Cantore. La veterana attaccante della Juventus (35 anni), protagonista dell’Europeo con ben tre gol in cinque partite giocate, non era mai stata così in alto in classifica, al 25esimo posto, e soprattutto non era più entrata nella top 100 dal 2021. Il Guardian scrive: La leggenda italiana è tornata in classifica per la prima volta dal 2021 e non sorprende vedere l’attaccante della Juventus così in alto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Girelli icona del calcio italiano, a 35 anni il Guardian la mette al 25esimo posto delle migliori giocatrici del 2025