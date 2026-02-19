La fine delle Olimpiadi Salvini torna a Roma e teme Vannacci la settimana bianca è finita
Matteo Salvini torna a Roma dopo aver seguito le Olimpiadi di Cortina, che si avviano alla conclusione. La sua presenza in città coincide con la paura di incontri con il generale Vannacci, che ha espresso posizioni dure sui social. La settimana bianca di montagna si chiude, lasciando dietro di sé ricordi di gare emozionanti e polemiche. Salvini si prepara a confrontarsi con le questioni politiche che seguiranno la fine delle Olimpiadi, mentre i protagonisti si preparano a lasciare le località alpine. La stagione sportiva si avvia alla conclusione.
Il ministro dei Trasporti era diventato la mascotte di Cortina e lo si vedeva tutti i giorni su corso Italia a salutare tutti. Ma è tempo di rientri e ad aspettarlo nella Capitale c'è il generale con i suoi seguaci che gli rosicchiano punti percentuali mentre lanciano il loro appello: "No al matrimonio gay". E intanto le hockeiste si sposano Cortina d'Ampezzo. Le Olimpiadi si avviano, assai dolcemente, verso la fine. Ieri a Cortina l'ultima gara di sci con lo slalom speciale femminile all'Olympia delle Tofane, vinta dall'americana Shiffrin. Ma la preoccupazione maggiore di tutte è: chissà che farà Salvini, adesso.
Salvini si sta giocando la sopravvivenza politica, tra l’addio di Vannacci e il rilancio delle OlimpiadiMatteo Salvini si trova in una fase decisiva della sua carriera politica.
Salvini: "In settimana vedrò Vannacci, tra lui e la Lega non c'è rottura"Matteo Salvini ha dichiarato che incontrerà Vannacci questa settimana, precisando che non ci sono tensioni tra lui e il generale.
