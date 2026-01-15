McKennie Juve la società lavora per il rinnovo del contratto | si vuole fare leva su questa cosa per convincerlo

La Juventus conferma l’impegno nel proseguire il rapporto con Weston McKennie, lavorando attivamente per il rinnovo del suo contratto. La società ritiene che rinnovare con il centrocampista sia una priorità per mantenere stabilità e continuità nel reparto. L’obiettivo è rafforzare il legame tra il giocatore e il club, offrendo condizioni che rispecchino il suo valore e il ruolo importante che riveste nella squadra.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.