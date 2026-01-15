McKennie Juve la società lavora per il rinnovo del contratto | si vuole fare leva su questa cosa per convincerlo
La Juventus conferma l’impegno nel proseguire il rapporto con Weston McKennie, lavorando attivamente per il rinnovo del suo contratto. La società ritiene che rinnovare con il centrocampista sia una priorità per mantenere stabilità e continuità nel reparto. L’obiettivo è rafforzare il legame tra il giocatore e il club, offrendo condizioni che rispecchino il suo valore e il ruolo importante che riveste nella squadra.
McKennie Juve: la società continua a lavorare per il rinnovo del suo contratto e ha deciso di fare leva su questa cosa per convincerlo. La Juventus ha deciso di muoversi concretamente per blindare una delle risorse più versatili della rosa. Secondo l’analisi de Il Corriere dello Sport, la dirigenza ha posto l’attenzione sul futuro di Weston McKennie. LEGGI ANCHE: McKennie Juve, mezza Europa su West: il club prepara questa offerta per il rinnovo. Spalletti preme Il centrocampista statunitense ha il contratto in scadenza a giugno ed è considerato uno dei pupilli di Luciano Spalletti. Il tecnico non vorrebbe assolutamente perdere il suo “jolly” tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
