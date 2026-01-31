Rinnovo McKennie Juve | c’è l’apertura del giocatore per prolungare fino al… I dettagli

La Juventus lavora per rinnovare il contratto di Weston McKennie. Il giocatore ha dato disponibilità a discutere il prolungamento, che potrebbe arrivare fino a una data ancora da definire. La società torinese sta preparando le prossime mosse, sperando di trovare l’accordo prima della scadenza. La trattativa è in piedi, ma ancora non ci sono dettagli finali.

Rinnovo McKennie Juve: c’è l’apertura del giocatore. Quando verrà intavolato il discorso del prolungamento del contratto in scadenza. l mese di febbraio si preannuncia decisivo non solo per il futuro di Kenan Yildiz, ma anche per quello di un altro pilastro dello scacchiere di Luciano Spalletti: Weston McKennie. Il centrocampista americano, ormai considerato un vero e proprio “jolly” insostituibile per la sua capacità di ricoprire più ruoli con la stessa efficacia, è pronto a legarsi ulteriormente ai colori bianconeri. Verso il rinnovo fino al 2028. Secondo le ultime indiscrezioni, McKennie ha manifestato un’ apertura alla possibilità di prolungare il proprio contra tto, attualmente in scadenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Montero, difensore della squadra Primavera.

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Yildiz fino al 2031, con un bonus alla firma.

"Il rinnovo non è più una magia", così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport su McKennie La Juventus è pronta a far rinnovare lo statunitense fino al 2028 o al 2029 L'ingaggio del calciatore passerebbe dai 3 milioni attuali fino ai 4/4.5 #Juventu x.com