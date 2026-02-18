Tierra! il programma dell’edizione 2026

Tierra!, la manifestazione dedicata alla sostenibilità, partirà tra pochi giorni per l’edizione 2026. La decisione di portare l’evento in diverse città italiane deriva dalla crescente richiesta di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali. Quest’anno, il tour toccherà anche piccoli centri e zone rurali, portando laboratori e incontri direttamente nelle comunità locali.

È tutto pronto per l’inizio della nuova edizione della rassegna itinerante “ Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”. Per l’11esimo anno, il cartellone prevede ventuno incontri ad ingresso gratuito, con prenotazione consigliata, dal 20 febbraio al 16 aprile 2026 in diversi Comuni della bergamasca che fanno capo ai due Sistemi Bibliotecari che organizzano e promuovono la manifestazione: il Sistema Bibliotecario intercomunale dell’area di Dalmine e quello intercomunale Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo. Come è ormai tradizione, con autorevoli ospiti si affrontano diversi temi intrecciando attualità, storia e memoria, con l’obiettivo di offrire strumenti per leggere il presente e immaginare nuove traiettorie di futuro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Giuseppe Remuzzi inaugura la nuova edizione di “Tierra!”Giuseppe Remuzzi apre l’undicesima edizione di “Tierra!” venerdì 20 febbraio, portando in scena un discorso sul ruolo della scienza nella costruzione di un mondo più giusto.

