Fieg preoccupata per la riduzione dei fondi Il Sottosegretario Barachini interviene al Consiglio generale

Si è riunito il Consiglio generale della Fieg, Federazione Italiana Editori Giornali, al quale è intervenuto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini. Nel corso dell'incontro, gli editori hanno espresso la preoccupazione per la drastica riduzione delle risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, da ultimo con la mancata conferma del credito d'imposta sulla carta, misura che ha rappresentato negli ultimi anni un supporto concreto in una fase caratterizzata da rilevanti aumenti dei costi di produzione imputabili anche all'assenza di politiche industriali di settore.