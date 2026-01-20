Consiglio generale FIEG | insoddisfazione per le misure a favore dell’editoria nella legge di Bilancio

Il Consiglio generale della FIEG, riunitosi oggi, esprime insoddisfazione riguardo alle misure a sostegno dell’editoria previste nella legge di Bilancio. Pur riconoscendo la complessità della manovra, si evidenzia come molte delle iniziative precedenti siano state non confermate o marginalmente accolte, lasciando gli editori con poche risposte alle proprie esigenze di sostegno e sviluppo.

Il Consiglio generale della FIEG, riunitosi oggi, preso atto della complessità della manovra di Bilancio, manifesta la propria insoddisfazione per la mancata conferma di alcune delle misure a favore dell’editoria giornalistica previste dalle leggi precedenti e per il limitato accoglimento delle richieste degli editori da parte del Governo. “Nei tre anni di attività, l’attuale Governo ha destinato all’editoria quasi il 50% in meno delle risorse rispetto ai due precedenti Governi, nonostante questi ultimi siano stati in carica per meno di due anni. La riduzione delle risorse costringerà le imprese a diminuire l’offerta di contenuti, compromettendo libertà di stampa, pluralismo, occupazione e qualità dell’informazione”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

