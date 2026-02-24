Fiati Olimpici | all’aeroporto di Orio al Serio le bande di Albino e Gandino

Le bande di Albino e Gandino hanno suonato all’aeroporto di Orio al Serio, creando un’atmosfera coinvolgente, perché il luogo ha accolto numerosi atleti e visitatori durante i preparativi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La presenza delle bande ha attratto l’attenzione di chi transitava, offrendo un momento di festa tra viaggi e partenze. La musica ha accompagnato i passaggi di molte persone, che hanno condiviso un momento di allegria prima di partire.

Bergamo. L' aeroporto Caravaggio di Orio al Serio è stato importante crocevia in queste settimane per atleti, addetti ai lavori e spettatori dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, così come per quelli Paralampici che prenderanno il via il 6 marzo prossimo. Per creare un'atmosfera di festa e un'accoglienza suggestiva è nato il progetto " Fiati Olimpici– Le Bande Musicali Lombarde ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 ", con un ciclo di sei appuntamenti musicali a partire dall' 8 febbraio presso il terminal orobico. Fra le formazioni protagoniste anche alcune realtà bandistiche della Val Seriana, come Cornale e Pradalunga che si sono esibite il 15 febbraio. Il Presidente Giovanni Sanga racconta il significato di "FIATI OLIMPICI" per il nostro aeroporto: un'iniziativa che unisce musica, territorio e spirito olimpico nel cuore del terminal.