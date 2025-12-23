Marano la Guardia di Finanza sequestra gli uffici del Giudice di Pace

La Guardia di Finanza di Marano ha effettuato un sequestro degli uffici del Giudice di Pace locale. L’operazione, condotta nell’ambito di un’indagine in corso, mira a chiarire eventuali irregolarità amministrative o giudiziarie. La situazione è ora sotto controllo, e le autorità competenti stanno approfondendo gli aspetti legali e procedurali relativi alla vicenda.

Operazione della Guardia di Finanza che ha posto sotto sequestro gli uffici del Giudice di Pace di Marano. I sigilli sono stati apposti questa mattina dalle Fiamme Gialle. Alla base del provvedimento ragioni di inagibilità della struttura di via Nuvoletta. Il giudice di Pace è già al centro di uno scontro istituzionale in corso.

