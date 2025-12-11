Va a fuoco appartamento Condominio evacuato

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un appartamento in via Monte Rosa ad Abbiategrasso, venerdì mattina. Le fiamme si sono rapidamente propagate, costringendo all’evacuazione del condominio e generando momenti di paura tra i residenti. L’incendio è scoppiato intorno alle ore 6, creando un’emergenza che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Momenti di paura in via Monte Rosa ad Abbiategrasso. Ieri mattina, verso le 6, è scoppiato un vasto incendio all'interno di un appartamento. Una densa colonna di fumo ha iniziato improvvisamente a fuoriuscire dalle finestre del primo piano, richiamando immediatamente l'attenzione dei vicini che hanno dato subito l'allarme al 112 che ha girato la chiamata ai vigili del fuoco e al soccorso sanitario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'intero stabile. L'intervento rapido e coordinato ha permesso di evacuare tutti i condomini in modo ordinato, evitando conseguenze più gravi e situazioni di panico.

