Festival di Sanremo | nel segno di Pippo Baudo Laura Pausini a Carlo Conti | Grazie per questo sogno

Pippo Baudo ha portato un tocco di storia al Festival di Sanremo, attirando l’attenzione di pubblico e media con il suo ritorno sul palco. La sua presenza ha riacceso i ricordi di un’epoca d’oro della tv italiana, mentre il pubblico lo ha accolto con entusiasmo. Laura Pausini ha ringraziato Carlo Conti per averle regalato un momento speciale durante la serata. La manifestazione continua a sorprendere con le sue emozioni e sorprese.

SANREMO – Nel ricordo di Pippo Baudo si alza il sipario sulla 76° edizione del Festival di Sanremo. Un’apertura carica di emozione, con la voce dello storico conduttore della kermesse, icona della televisione italiana, che saluta il pubblico del Teatro Ariston con il suo classico “Buonasera, benvenuti al festival della canzone italiana, Benvenuti al Festival di Sanremo”. E poi le note inconfondibili della sigla celebre dei festival del maestro della tv, “Perché Sanremo è Sanremo, eseguita dal vivo dall’orchestra, hanno accompagnato l’accensione graduale delle luci sul palco del Teatro. Subito dopo, Carlo Conti fa il suo ingresso scendendo la celebre scalinata. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Sanremo 2026, Laura Pausini: "In mezzo a Carlo Conti e Pippo Baudo ci sono io"Laura Pausini entra nella sala stampa di Sanremo 2026, dopo aver partecipato alle prove con gli sbandieratori davanti al Teatro Ariston.

Sanremo 2026: Carlo Conti svela l’apertura nel segno di Pippo Baudo e del ritorno di OllyCarlo Conti ha annunciato che l'apertura di Sanremo 2026 sarà dedicata a Pippo Baudo e al ritorno di Olly, coinvolgendo anche alcuni artisti italiani noti.

Sanremo 2026: inizia il Festival nel segno di Baudo. Stasera sul palco tutti i 30 artisti in garaCarlo Conti dedica questa edizione al conduttore dei conduttori, scomparso la scorsa estate. Laura Pausini co-conduttrice delle cinque serate, il biglietto della figlia Paola: In bocca al lupo mamm ... rainews.it

Sanremo 2026, Arisa chi è: il primo Festival, lo sfogo 'contro' Amadeus, la tricotillomaniaArisa, nome d'arte di Rosalba Pippa, è nata a Genova nel 1982, ma è cresciuta a Pignola, in provincia di Potenza. Si è diplomata al liceo pedagogico, dopo aver concluso il percorso scolastico ha comin ... adnkronos.com

SANREMO | "Buonasera, benvenuti al festival della canzone italiana, benvenuti al festival di Sanremo". L'edizione 2026 si apre con la voce di Pippo Baudo, e tutto l'Ariston ritma "Pippo, Pippo". "È il primo festival senza di lui, è doveroso dedicarlo a lui, dice Ca - facebook.com facebook

Mi sono commosso a risentire la voce di Pippo Baudo #Sanremo2026 x.com