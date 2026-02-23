Sanremo 2026 Laura Pausini | In mezzo a Carlo Conti e Pippo Baudo ci sono io
Laura Pausini entra nella sala stampa di Sanremo 2026, dopo aver partecipato alle prove con gli sbandieratori davanti al Teatro Ariston. La cantante si posiziona tra Carlo Conti e Pippo Baudo, due volti storici del festival, creando un collegamento tra passato e presente. La sua presenza si aggiunge alle tante aspettative per questa edizione, mentre i giornalisti si preparano a fare domande sulla sua partecipazione. La manifestazione continua a catturare l’attenzione del pubblico e dei media.
Il Festival di Sanremo 2026 è cominciato ufficialmente anche per lei: dopo le prove dei giorni scorsi (anche con gli sbandieratori davanti al Teatro Ariston) Laura Pausini è arrivata in sala stampa al Teatro Ariston. Accolta dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti con un mazzo di fiori, la co-conduttrice di questa edizione (Laura Pausini sarà l'unico personaggio che lo affiancherà durante tutte e cinque le serate, accanto a loro ogni sera si alterneranno volti diversi) ha raccontato le proprie sensazioni. "Fra Pippo Baudo e Carlo Conti ci sono io - ha raccontato -. A marzo ho telefonato a Pippo e lui mi ha detto che ero pronta per farlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Sanremo 2026, la commozione di Carlo Conti: mi è toccato il primo festival senza Pippo Baudo. Io meloniano? No, un uomo libero
Laura Pausini: «Ho detto sì a Sanremo dopo una telefonata di Pippo Baudo. Io come Sinner? In Italia a chi vince bisogna sempre trovare un difetto»La cantante Laura Pausini ha deciso di partecipare a Sanremo dopo una telefonata di Pippo Baudo.
Promo Sanremo 2026: Laura Pausini ferma Carlo Conti!
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Laura Pausini: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico; Sanremo 2026, il messaggio (e l'avvertimento) di Laura Pausini; Sergio Mattarella riceve al Quirinale i cantanti di Sanremo 2026, Carlo Conti e Laura Pausini: le foto, il dietro le quinte e l'ìronia del Presidente; Sanremo 2026, Laura Pausini su Instagram: Nessuno rovinerà il mio momento unico.
La conferenza stampa di Sanremo 2026 oggi in diretta con Conti e PausiniLa settantaseiesima edizione del festival parte domani sera. Condotta da Carlo Conti per l’ultima volta e dedicata a Pippo Baudo ... repubblica.it
Sanremo 2026, attesa per il Festival: oggi la conferenza in diretta con Carlo Conti e Laura Pausini, le anticipazioniLa conferenza in diretta prima dell'inizio di Sanremo: alle ore 12 Carlo Conti e Laura Pausini daranno il via a questa 76° edizione del Festival ... fanpage.it
Conferenza stampa #Sanremo2026, in diretta Carlo Conti e Laura Pausini: il Festival sarà dedicato a Pippo Baudo x.com
Laura Pausini fa il suo ingresso in sala stampa accompagnata da Carlo Conti nella conferenza stampa di lancio del Festival di Sanremo 2026. #IlMessaggero #carloconti #laurapausini #sanremo2026 - facebook.com facebook