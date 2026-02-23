Sanremo 2026 | Carlo Conti svela l’apertura nel segno di Pippo Baudo e del ritorno di Olly

Carlo Conti ha annunciato che l'apertura di Sanremo 2026 sarà dedicata a Pippo Baudo e al ritorno di Olly, coinvolgendo anche alcuni artisti italiani noti. La scelta mira a celebrare le radici del festival e a riproporre momenti di grande spettacolo. Inizia così una settimana ricca di eventi e sorprese, con la diretta dall'Ariston pronta a catturare l'attenzione di milioni di spettatori. La serata promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena.

Carlo Conti apre Sanremo 2026 con un omaggio a Pippo Baudo e il ritorno di Olly. Scopri le anticipazioni sui super ospiti e l'inizio della gara all'Ariston. Il sipario sulla 76ª edizione della kermesse canora più attesa d'Italia sta per alzarsi con un carico di emozioni senza precedenti. Carlo Conti, timoniere della rassegna, ha deciso di impostare l'inizio della manifestazione come un grande tributo alla storia della televisione e della musica italiana, celebrando la figura di colui che del Festival di Sanremo è stato il re indiscusso. Il tributo d'apertura sarà interamente rivolto a Pippo Baudo, il leggendario conduttore venuto a mancare la scorsa estate.

Sanremo 2026, Carlo Conti svela le novità del Festival. "Edizione dedicata a Pippo Baudo"Carlo Conti ha annunciato le novità di Sanremo 2026 durante un’intervista a RTL 102.

Sanremo, l’apertura con l’omaggio a Pippo Baudo e OllyIl festival di Sanremo ha preso il via con un omaggio a Pippo Baudo e Olly, per celebrare le loro lunghe carriere.

Sanremo, Carlo Conti batte il cinque: Festival 2026 tra prime volte e autocelebrazioneQuinta volta per Carlo Conti, il conduttore e direttore artistico chiude un ciclo con un'edizione che guarda avanti ma celebra la sua storia ... adnkronos.com

Carlo Conti sorprende Ubaldo Pantani da Fazio: la proposta per Sanremo 2026Ubaldo Pantani ospite del Festival di Sanremo 2026? A Che tempo che fa Carlo Conti è stato ospite di Fabio Fazio con il quale ha scherzato sul Lapo Elkan ... lanostratv.it

A soli due giorni dall’inizio del Festival, Carlo Conti annuncia un nuovo co-conduttore per la terza serata - facebook.com facebook

Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann co-conduttore a Sanremo: la proposta di Carlo Conti a #CTCF x.com