Festival di Sanremo | Elettra Lamborghini Serena Brancale e Fedez-Masini i più applauditi sul blu carpet

Elettra Lamborghini, Serena Brancale e Fedez-Masini sono stati i più applauditi sul blu carpet del Festival di Sanremo, attirando l'attenzione di numerosi presenti. La loro presenza ha interrotto brevemente il flusso di artisti, creando momenti di entusiasmo tra il pubblico. La scelta di uscire in un ordine preciso ha suscitato curiosità tra gli spettatori, che hanno seguito con interesse ogni passaggio. La serata si è animata con queste apparizioni, attirando l’attenzione di tutti.

L’ordine di uscita sul blu carpet del Festival di Sanremo ha scandito una passerella variegata, tra grandi nomi e artisti emergenti, in un mix di eleganza, trovate ironiche e bagni di folla. A sfilare per primi sono stati Leo Gassmann ed Enrico Nigiotti, seguiti da una delle presenze più attese, Patty Pravo, che ha confermato il suo stile iconico presentandosi con un abito nero e rosso dal taglio elegante con velina nera, scenografica come poche e perfettamente a suo agio sotto i flash. Tutte in bianco le Bambole di Pezza, ma anche Arisa apparsa la più elegante della serata con un bellissimo abito bianco con pelliccia monocromatica, essenziale ma d’effetto, capace di catturare l’attenzione per classe e luminosità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Festival di Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: Serena Brancale e Fedez e Masini puntano al podio, Samuray Jay bella sorpresa, Sal Da Vinci tormentone, Ditonellapiaga outsiderIl Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con le prime impressioni sulle canzoni in gara.

“Vinceranno Fedez e Masini. Ditonellapiaga seconda, Serena Brancale terza. Se succede, qua ci arrestano tutti”: il pronostico di Fiorello su Sanremo. Poi l’appello ad Adriano CelentanoFiorello ha detto che Fedez e Masini vinceranno a Sanremo, perché secondo lui i loro brani sono i più forti.

Sanremo 2026: Elettra Lamborghini brilla a Sanremo. E uan ricerca rivela che è lei la più desiderata dagli italianiE Voilà, Elettra Lamborghini è di nuovo all'Ariston dopo averlo calcato lo scorso anno come co-conduttrice per una sera e nel 2020 come concorrente. Anche questa volta siamo sicuri che non si risparmi ... vanityfair.it

Elettra Lamborghini, la regina del twerking in gara con Voilà a Sanremo 2026: chi è il marito Afrojack, dove vive e vita privataElettra Lamborghini in gara al Festival di Sanremo: carriera, vita privata e curiosità su una delle protagoniste più attese della kermesse. gay.it

I big in gara di Sanremo 2026 stanno portando a termine gli ultimi preparativi per dare il via all’evento con stile. A cosa serve la maschera viso “di plastica” usata da Arisa ed Elettra Lamborghini - facebook.com facebook

Elettra Lamborghini inciampa, Arisa e Bambole di pezza in bianco: tutti i look della sfilata di #Sanremo 2026 x.com