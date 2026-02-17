Vinceranno Fedez e Masini Ditonellapiaga seconda Serena Brancale terza Se succede qua ci arrestano tutti | il pronostico di Fiorello su Sanremo Poi l’appello ad Adriano Celentano
Fiorello ha detto che Fedez e Masini vinceranno a Sanremo, perché secondo lui i loro brani sono i più forti. La sua previsione deriva dall’ascolto delle canzoni, che lo lascia sicuro del risultato. Ha anche aggiunto che se dovesse succedere, tutti rischiano di essere arrestati. Fiorello ha poi fatto un appello a Adriano Celentano, chiedendo di intervenire al festival.
Il pronostico di Fiorello sul Festival di Sanremo, per chi ha sentito i brani, pare tutt’altro che ‘buttato lì’: “Io so già come andrà a finire. Vinceranno Fedez e Masini. Ditonellapiaga seconda, Serena Brancale terza. Se succede, qua ci arrestano tutti. Ma io. ho le prove”. Insomma, una boutade di oggi a La Pennicanza che potrebbe essere non molto lontana dal vero. E lo showman torna anche a parlare della sua indiscrezione su Adriano Celentano: “Se ho dato la notizia per distogliere l’attenzione da una mia ospitata (al Festival, ndr )? Io non c’entro nulla! La storia di Celentano è legata solo a lui e alla sua presenza a Sanremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
