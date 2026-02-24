Festival di Sanremo ecco la scaletta di domani | co-conduttori Pilar Fogliati Achille Lauro e Lillo

Il Festival di Sanremo ha programmato per domani una seconda serata ricca di spettacolo, con Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo come co-conduttori. La scelta di coinvolgere queste figure ha suscitato interesse tra il pubblico, che attende con curiosità le loro performance. La serata sarà arricchita da numerosi momenti di intrattenimento, mentre i partecipanti si preparano a esibirsi davanti al pubblico televisivo. La scaletta ufficiale include diverse esibizioni e interventi speciali.

Mercoledì 25 febbraio, seconda serata del Festival di Sanremo, i co-conduttori, con Carlo Conti e Laura Pausini, sono Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Si esibiscono quindici dei Big artisti in gara, sottoposti al giudizio del pubblico con il Televoto (50%) e della Giuria delle Radio (50%). A fine votazione viene stilata una classifica, di cui vengono alla fine annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento. Sul palco anche le 4 canzoni in gara tra le Nuove Proposte, suddivise in due coppie che vanno a sfida diretta: Filippucci con Blind, El Ma & Soniko; Mazzariello con Angelica Bove. 🔗 Leggi su Feedpress.me

