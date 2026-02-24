Festival di Sanremo Carlo Conti stoppa La Russa | Andrea Pucci non ci sarà Can Yaman contro la Rai su Sandokan

Carlo Conti ha deciso di escludere Andrea Pucci dal cast del Festival di Sanremo, motivando la scelta con ragioni organizzative. La decisione è stata comunicata durante la conferenza stampa ufficiale, a poche ore dall’inizio della manifestazione. La presenza di Pucci era molto attesa, ma Conti ha spiegato che questa scelta permette di mantenere il cast in equilibrio. La novità ha attirato l’attenzione tra gli addetti ai lavori e gli spettatori.

Rullo di tamburi. Tra poche ore si apre ufficialmente la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Come da tradizione, in tarda mattinata si è tenuta la conferenza stampa di lancio della kermesse – o meglio la seconda, dopo l’ «antipasto» di lunedì. A fare gli onori di casa Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, che questa sera sarà affiancato dall’attore turco Can Yaman. Tra le prime domande arrivate dalla sala stampa, non può mancare la polemica politica. In particolare, quella sulla mancata presenza del comico Andrea Pucci, che ha rifiutato la co-conduzione di una serata del Festival dopo essere stato travolto dalle polemiche. 🔗 Leggi su Open.online Codacons contro Rai e Carlo Conti per Andrea Pucci a Sanremo, menzione a Tony Effe e monito sulle volgaritàLa polemica si riaccende a poche ore dall’arrivo di Andrea Pucci a Sanremo. La Russa vuole Andrea Pucci a Sanremo 2026, appello a Carlo Conti per "una sorpresa per l'ingiusta sofferenza"La richiesta di La Russa a Carlo Conti nasce dalla rinuncia di Andrea Pucci a partecipare a Sanremo 2026, a causa di un problema di salute. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Festival di Sanremo, Carlo Conti: Dopo 5 anni posso dire basta; La Russa a Conti: Mi aspetto che trovi il modo di ripagare Pucci. La premier: Io all’Ariston è FantaSanremo. Sfilano gli artisti; A che ora finisce il Festival di Sanremo 2026? Parla Carlo Conti; Sanremo 2026, Carlo Conti: Festival nel segno di Baudo. Rai plaude alla raccolta. Carlo Conti e la prima serata di Sanremo 2026: «Il video di La Russa su Pucci? Un'osservazione di un libero cittadino, nessuna pressione. Il mio Festival è cristiano e ...Ospiti, scaletta e prime tensioni: Carlo Conti presenta la prima serata di Sanremo 2026, chiarisce sul caso Pucci, sulla presenza di Morgan e cita Pippo Baudo, autore della memorabile frase sui politi ... vanityfair.it Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia il ritorno di Olly sul palco del Teatro AristonAl Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti ha annunciato il ritorno nella prima delle cinque serata del vincitore Olly sul palco dell'Ariston ... clubdoria46.it Can Yaman sarà sul palco dell’Ariston durante la prima puntata del Festival di Sanremo. In conferenza stampa l’attore turco ha scherzato con Carlo Conti sulla sua situazione sentimentale. - facebook.com facebook Superospite Tiziano Ferro, il co-conduttore Can Yaman accanto a Carlo Conti e a Laura Pausini. E l’ordine di apparizione dei cantanti in gara x.com