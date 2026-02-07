La polemica si riaccende a poche ore dall’arrivo di Andrea Pucci a Sanremo. Il Codacons attacca la Rai e Carlo Conti, accusandoli di aver lasciato spazio a volgarità durante la trasmissione. L’associazione chiede più controlli e si lamenta delle scelte fatte in diretta. Nel mirino anche la menzione a Tony Effe, che ha scatenato ulteriori critiche. La discussione si infiamma tra chi difende la libertà di espressione e chi chiede più rispetto per il pubblico.

Bufera su Andrea Pucci e Carlo Conti, dopo che quest’ultimo ha reso noto che giovedì 26 febbraio il comico sarà protagonista al Festival di Sanremo nel ruolo di co-conduttore. Sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons, sollevando dubbi sulla scelta della Rai di chiamare lo showman milanese per il popolare evento canoro. La vicenda ha innescato anche critiche sul versante politico, con i parlamentari del Pd in rivolta. Andrea Pucci a Sanremo: Codacons contro la Rai, nominato il caso di Tony Effe Le dichiarazioni di Pucci Il PD chiede chiarimenti alla Rai: "Pucci è una scelta palesemente di destra" Andrea Pucci a Sanremo: Codacons contro la Rai, nominato il caso di Tony Effe Il Codacons ha diramato un comunicato stampa in cui ha definito Pucci “un personaggio divisivo”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Codacons contro Rai e Carlo Conti per Andrea Pucci a Sanremo, menzione a Tony Effe e monito sulle volgarità

Approfondimenti su Sanremo Andrea Pucci

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Carlo Conti, criticando la scelta di Andrea Pucci come co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo.

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sanremo Andrea Pucci

Argomenti discussi: Corona 'oscurato' da colossi del web, il Codacons attacca: Due pesi e due misure. La rabbia dell’avvocato: Sono tutti con Fabrizio; Caso Corona, Codacons attacca Meta e Google: Due pesi e due misure, agiscono solo se si finisce sui giornali; Rischio usura, lettera aperta del Codacons; Maltempo, Marano (M5S) e Tanasi (Codacons): Stop a tributi, bollette, affitti e finanziamenti.

Codacons sostiene Corona e attacca i social per la sospensione.Oscuramento social e potere delle piattaformeL’oscuramento dei profili social di Fabrizio Corona da parte di Meta ha evidenziato il potere discrezio ... assodigitale.it

Vaccini. Codacons ricorre al Tar contro il Piano nazionale. Pronto anche esposto contro il presidente Iss per procurato allarmeMa non solo l’associazione dei consumatori manifesta anche l’intenzione di avviare una class action a tutela della famiglie che segnalano danni da vaccini. Deciso anche di presentare un esposto in ... quotidianosanita.it

Di tutti gli eccellenti comici che abbiamo in Italia, Carlo Conti ha pensato bene di chiamare al Festival di Sanremo addirittura come co-conduttore uno come Andrea Pucci. Per chi ha la fortuna di non conoscerlo, Pucci è il comico in assoluto più smaccatamente facebook

Strana scelta quella di Carlo Conti: chiamare un comico che ha fondato sulle battute sessite, omofobe, razziste e soprattutto volgari il suo intero repertorio. In un festival che deve unire, va in scena chi dell'inclusione non sa che farsene x.com