Festival di Sanremo 2026 | tutti i look della prima serata e i nostri voti

Il Festival di Sanremo 2026 ha attirato l’attenzione con i look dei protagonisti della prima serata. Cantanti, presentatori e ospiti hanno scelto abiti vistosi e dettagli curati, creando un’atmosfera di grande stile. La serata ha visto anche alcuni debutti sorprendenti tra le star più attese. I giudizi sui vestiti sono stati immediati e molti hanno commentato le scelte di moda in diretta. La gara continua con altre esibizioni e outfit da scoprire.

Cantanti, presentatori, ospiti: sul palcoscegio dell'Ariston sfilano i protagonisti di Sanremo 2026. Insomma: inizia la Sanremo Fashion Week. Outfit dopo outfit, abito dopo abito, brillantino dopo brillantino: ecco tutta la moda del Festival (e quello che che ne pensiamo veramente senza peli sulla lingua) +++dropcap Pronti, partenza, via: sulle leggendarie note del parappappà più iconico e canticchiato che ci sia, si taglia idealmente il nastro inaugurale del Festival di Sanremo 2026. La grande attesa è come sempre per le canzoni, vere protagoniste assolute della kermesse, ma anche per le polemiche varie ed eventuali che non mancano mai, per le papere dei presentatori (che ci piacciono, e se ci sono è meglio), dal padrone di casa Carlo Conti agli esordienti Laura Pausini e Can Yaman, ma soprattutto per i look dei protagonisti sul palco dell'Ariston.