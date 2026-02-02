SANREMO 2026 | CAN YAMAN CO-CONDUTTORE DELLA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL

Questa mattina è stata annunciata la presenza di Can Yaman come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026. L’attore turco, molto amato dal pubblico italiano, salirà sul palco dell’Ariston insieme ai conduttori principali. I dettagli sulla sua partecipazione sono ancora pochi, ma già si parla di uno spettacolo che promette di essere tra i più seguiti e chiacchierati degli ultimi anni.

Si aggiunge un altro tassello al sempre più vicino Festival di Sanremo. L’edizione 2026 dell’evento più seguito e amato dagli italiani vedrà la presenza di Can Yaman. Lo annuncia con una foto nei panni di Sandokan direttamente il direttore artistico e conduttore della kermesse musicale Carlo Conti. L’attore turco salirà sul palco del Teatro Ariston in una delle cinque serate. Come già annunciato, la coppia fissa sarà quella formata da Conti e Laura Pausini. La serata di mercoledì vedrà co-conduttore Achille Lauro, un’altra vedrà dunque la presenza del popolare attore turco. Aggiornamento. Tg1 ufficializza la presenza di Can Yaman alla prima sera di Sanremo come co-conduttore nell’anno del 40° anniversario dello storico sceneggiato Sandokan, rivisitato con successo da Yaman. 🔗 Leggi su Bubinoblog

