SANREMO 2026 | CAN YAMAN CO-CONDUTTORE DELLA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL

Questa mattina è stata annunciata la presenza di Can Yaman come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026. L’attore turco, molto amato dal pubblico italiano, salirà sul palco dell’Ariston insieme ai conduttori principali. I dettagli sulla sua partecipazione sono ancora pochi, ma già si parla di uno spettacolo che promette di essere tra i più seguiti e chiacchierati degli ultimi anni.

Si aggiunge un altro tassello al sempre più vicino Festival di Sanremo. L’edizione 2026 dell’evento più seguito e amato dagli italiani vedrà la presenza di Can Yaman. Lo annuncia con una foto nei panni di Sandokan direttamente il direttore artistico e conduttore della kermesse musicale Carlo Conti. L’attore turco salirà sul palco del Teatro Ariston in una delle cinque serate. Come già annunciato, la coppia fissa sarà quella formata da Conti e Laura Pausini. La serata di mercoledì vedrà co-conduttore Achille Lauro, un’altra vedrà dunque la presenza del popolare attore turco. Aggiornamento. Tg1 ufficializza la presenza di Can Yaman alla prima sera di Sanremo come co-conduttore nell’anno del 40° anniversario dello storico sceneggiato Sandokan, rivisitato con successo da Yaman. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Carlo Conti conferma Can Yaman a Sanremo 2026: il simpatico annuncio socialTra anniversari iconici, grandi ospiti e il ritorno in tv di Can Yaman dopo le vicende in Turchia, Sanremo 2026 prende forma. Ecco l'annuncio di Carlo Conti. notizie.it

Can Yaman a Sanremo, sarà il co-conduttore della seconda serataSi arricchisce la squadra dei co-conduttori di Sanremo 2026. A salire sul palco dell’Ariston accanto a Carlo Conti e Laura Pausini martedì 24 febbraio, prima serata del festival, sarà Can Yaman, l’att ... gazzettadiparma.it

Ora è ufficiale: Can Yaman sarà uno dei co-conduttori di Sanremo 2026. Già Carlo Conti nel pomeriggio aveva fatto un chiaro riferimento sui suoi social, ma adesso a confermarlo è proprio il sito della Rai. Stando alle indiscrezioni Yaman dovrebbe essere al fi - facebook.com facebook

Can Yaman co-conduttore al Festival di Sanremo: lo lascia intendere Carlo Conti postando sul suo profilo Instagram un fotomontaggio che lo ritrae nei panni di Sandokan, con il titolo 'Carlokan' e una sola parola nel post "co-co". #ANSA x.com